Грошей на підвищення пенсій нема, але одна категорія отримуватиме кілька десятків тисяч гривень 

Станом на початок 2023 року середня пенсія в Україні склала 4 600 гривень. Однак реально, більша частина пенсіонерів отримує куди менше за середню. Коштів на значне підвищення пенсій в державному бюджеті немає

При цьому залишається група “особливих” пенсіонерів, які отримують набагато більше. Мова йде про прокурорів зі середньою пенсією 21,5 тисячі гривень та судді, які отримують 96 тисяч гривень на місяць.

Розміри пенсій прокурорів з’ясували ЗМІ посилаючись на інформацію від Міністерства соціальної політики. При цьому розмір пенсійних виплат суддів щоквартально оприлюднює Пенсійний фонд. Проблема полягає в тому, що прості українці та вищевказані категорії пенсіонерів виходять на пенсію за кардинально різними правилами.

Однак з урахування невеликої кількості суддів на пенсі та відносно невеликої кількості прокурорів, витрати на їх пенсії в масштабах Пенсійного фонду не такі вже й високі.

Загалом за даними на квітень 2023 року пенсії в Україні отримують 10 мільйонів 697 тисяч громадян. За рік кількість отримувачів пенсії скоротилася на 96 тисяч гривень. Середня пенсія по країні складає 5,2 тисячі гривень. Однак значна кількість пенсіонерів, а це аж 3,1 мільйона осіб отримують не більше трьох тисяч гривень. Від трьох до чотирьох тисяч отримує ще 2,2 мільйона осіб на заслуженому відпочинку.

Середня пенсія по інвалідності в Україні склала 4,2 тисячі гривень, а за вислугою років (вона доступна для пільгових категорій, наприклад, шахтарів, середня пенсія станом на квітень цього року склала 9,1 тисячі гривень.

При цьому ледь не три мільйони пенсіонерів продовжують працювати попри те, що вони досягли пенсійного віку. Їх середня пенсія складає близько 5,4 тисячі гривень. Соціальна ж пенсія складає 2,4 тисячі гривень, її отримують ті громадяни, які не мають достатньо стажу для отримання більшої суми.