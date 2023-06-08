Любимый фрукт украинцев установил абсолютный ценовой рекорд

Эксперты связывают стремительный рост цен на популярные фрукты, в том числе яблоки, которые всегда считались дешевыми и доступными, с сокращением предложения. Ведь фермеры уже исчерпывают запасы, а новый урожай еще не скоро.

Оптовые цены на яблоки на украинском рынке на сегодня установили очередной рекорд. Это самая высокая стоимость в гривне за всю историю независимости Украины.

В целом сейчас цены на яблоки выросли до 25-37 гривен за килограмм или 0,68-1 доллара за кг. Это в среднем в 1,6 раза больше, чем это было на прошлой неделе.

По словам аналитиков, такой резкий рост цен связан с тем, что сейчас минимальное предложение на сами яблоки и на сезонные фрукты и ягоды. В этом году весна была холодной, поэтому созревание большинства сезонных фруктов и ягод несколько затянулось.

В то же время часть Херсонской и Запорожской областей, которые традиционно были лидерами поставок этой продукции на рынок, находятся под контролем российской оккупационной армии.

По оценкам экспертов, предложение качественных яблок в последние недели значительно сократилось, поскольку большинство садоводов уже реализовали свою продукцию, а яблоки ранних сортов пока на рынок не поступают.

В то же время, те производители, которые сейчас еще имеют некоторые запасы яблок или других фруктов и овощей, таких как морковь и лук мгновенно среагировали на ситуацию и подняли гуртовые цены.

Всего за последний год яблоки в Украине подорожали в среднем в 3,6 раза. Такая же ситуация и с другими популярными овощами и фруктами. Сейчас тенденции к снижению цен нет, ведь большинство овощей и фруктов появятся в достаточном количестве не раньше середины июля.

В то же время постепенно дешевеет клубника, сейчас за килограмм этой ягоды просят около 70 гривен. В целом фрукты, овощи и ягоды пока достаточно дорогие, поэтому большинству украинцев приходится или выбирать более дешевые и худшие по качеству товары или сокращать или даже отказываться от тех или иных продуктов, которые ранее считались дешевыми и доступными.