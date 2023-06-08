Улюблений фрукт українців встановив абсолютний ціновий рекорд

Експерти пов’язують стрімкий ріст цін на популярні фрукти, в тому числі яблука, яка завжди рахувалися дешевими та доступними, зі скороченням пропозиції. Адже фермери вже вичерпують запаси, а новий врожай ще не скоро.

Гуртові ціни на яблука на українському ринку на сьогодні встановили черговий рекорд. Це найвища вартість в гривні за всю історію незалежності України.

Загалом зараз ціни на яблука зросли до 25-37 гривень за кілограм або 0,68-1 долара за кг. Це в середньому в 1,6 рази більше, ніж це було минулого тижня.

За словами аналітиків, таке різке зростання цін пов’язано з тим, що зараз мінімальна пропозиція на самі яблука та на сезонні фрукти та ягоди. Цього року весна була холодною, тож дозрівання більшості сезонних фруктів та ягід дещо затягнулося.

Водночас частина Херсонської та Запорізької областей, які традиційно були лідерами постачання цієї продукції на ринок, перебувають під контролем російської окупаційної армії.

За оцінками експертів, пропозиція якісних яблук в останні тижні значно скоротилася, оскільки більшість садоводів вже реалізували свою продукцію, а яблука ранніх сортів поки на ринок не надходять.

Водночас, ті виробники, що зараз ще мають деякі запаси яблук чи інших фруктів та овочів, таких як морква та цибуля миттєво зреагували на ситуацію та підняли гурнтові ціни.

Загалом за останній рік яблука в Україні здорожчали в середньому в 3,6 раза. Така ж ситуація і з іншими популярними овочами та фруктами. Наразі тенденції до зниження цін немає, адже більшість овочів та фруктів з’являться в достатній кількості не раніше середини липня.

Водночас поступово дешевшає полуниця, зараз за кілограм цієї ягоди просять близько 70 гривень. Загалом фрукти, овочі та ягоди наразі досить дорогі. тож більшості українців доводиться або обирати дешевші та гірші по якості товари або скорочувати чи навіть відмовлятися від тих чи інших продуктів, які раніше вважалися дешевими та доступними.