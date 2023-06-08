Врачи поделились секретом, как быстро унять зубную боль: пройдет через несколько минут

Когда болит зуб, невозможно есть, спать что-то делать, или отдыхать. Боль, даже легкая и ноющая, очень быстро утомляет, раздражает и отвлекает от важных дел. Что уж говорить о сильной боли, от которой иногда хочется просто плакать. Хуже всего, когда к стоматологу невозможно сразу попасть, а лекарство помогает очень слабо, или начинает действовать через длительный период времени. Стомотологиня Юлия Лапушко поделилась полезным секретом, как быстро унять даже сильнейшую боль. Облегчение вы почувствуете уже через несколько минут.

Нужно занять правильную позицию

Конечно, прежде всего нужно выпить анальгетики, это могут быть таблетки нурофена или аспирин, диклофенак, ибупрофен или даже анальгин. Однако как только вы выпили таблетку, нужно занять полусидячее положение. Лежать в момент зубной боли нельзя, ведь тогда кровь приливает к голове и боль только усиливается или не проходит очень долго. Итак, если боль застала вас ночью, поднимитесь, и продолжайте спать в полусидящем положении.

“Горизонтальное положение усиливает боль, что связано с усилением кровотока, поэтому для сна лучше выбирать полусидячее положение“, — пояснила Лапушко.

Также врач подчеркнула, что все таблетки нужно принимать строго по инструкции. Иногда случается, что люди, не дождавшись облегчения, через короткий промежуток времени принимают еще одну таблетку. Это опасно и может привести к передозировке и интоксикации. Если же в зубе есть дыра, можно воспользоваться еще одним лайфхаком. Раздавите одну из вышеперечисленных таблеток в порошок и хорошо промокните им кусочек ваты или ватного диска. Приложите вату с лекарством к больному зубу и крепко прижмите ее. Так лекарство попадет непосредственно на зубной нерв, и в то же время будет оказывать менее вредное воздействие на организм в целом.