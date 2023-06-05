Клиентам Ощадбанка бесплатно выдадут смартфоны: названы условия

Государственный Ощадбанк объявил об акции, в результате которой банк раздаст смартфоны своим клиентам. В общей сложности клиенты получат 80 смартфонов. В пресс-службе банка объяснили, что смартфоны раздадут в три этапа. Призеров будут выбирать рандомно. Круг претендентов будет ограничен пользователями мобильного приложения ОщадPay.

ОщадPay – это мобильное приложение, созданное для предпринимателей как альтернатива кассовым аппаратам. Благодаря программному обеспечению оно работает как РРО и с его помощью можно совершать все кассовые операции. Для его использования достаточно иметь смартфон на базе Android 10 и NFC.

Как стать участником акции от Ощадбанка

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнить несколько простых условий:

Подключить мобильное приложение ОщадPay;

Принять через приложение платежей на сумму не менее 25000 гривен. Все платежи должны быть произведены в течение 30 дней с момента регистрации в приложении. Только тогда можно рассчитывать на участие в акции.

Организаторы акции сообщают, что один участник может зарегистрировать сколько угодно терминалов. Однако все они будут принимать отдельное участие в розыгрыше, то есть стоимость проводимых через них сделок не будет скучать. То есть каждый терминал будет отдельным участником розыгрыша. То есть теоретически один участник может выиграть сразу все 80 смартфонов, если допустить, что ему невероятно повезет.

В общем, чем больше участников будет проведено расчетных операций через Ощад Pay, тем больше у него будет шансов на выигрыш.

Акция началась в 1 июня и будет действовать до 31 августа этого года. Победителей будут выбирать в три этапа:

До 28 июля 2023 г. при условии выполнения условий акции в период с 1 июня по 30 июня. До 25 августа при выполнении условий акции в период с 1 июля по 31 июля. До 30 сентября при условии выполнения условий акции в период с 1 августа по 31 августа.