Клієнтам Ощадбанку безоплатно видадуть смартфони: названо умови 

Державний Ощадбанк оголосив про акцію, в результаті якої банк роздасть смартфони своїм клієнтам. Загалом клієнти отримають 80 смартфонів. В пресслужбі банку пояснили, що смартфони роздадуть в три етапи. Призерів будуть обирати рандомно. Коло претендентів буде обмежено користувачами мобільного додатку ОщадPay.

ОщадPay — це мобільний додаток, створений для підприємців як альтернатива касових апаратів. Завдяки програмному забезпеченню воно працює як РРО і з його допомогою можна здійснювати всі касові операції. Для його використання достатньо мати смартфон на базі Android 10 та модулем NFC.

Як стати учасником акції від Ощадбанку

Щоб взяти участь в акції, достатньо виконати кілька простих умов:

Підключити мобільний додаток ОщадPay;

Прийняти через додаток платежів на суму не менше 25 000 гривень. Всі платежі повинні бути проведені протягом 30 днів з моменту реєстрації в додатку. Лише тоді можна розраховувати на участь в акції.

Організатори акції повідомляють, що один учасник може зареєструвати скільки завгодно терміналів. Однак всі вони будуть приймати окрему участь в розіграші, тобто вартість проведених через них операцій не буде сумуватися. Тобто, кожен термінал буде окремим учасником розіграшу. Тобто теоретично, один учасник може виграти одразу всі 80 смартфонів, якщо допустити, що йому неймовірно пощастить.

Загалом, чим більше учасників буде проведено розрахункових операцій через ОщадPay, тим більше в нього буде шансів на виграш.

Акція розпочалася першого червня та діятиме до 31 серпня цього року. Переможців будуть обирати в три етапи:

До 28 липня 2023 року при умові виконання умов акції в період з 1 червня по 30 червня. До 25 серпня при виконанні умов акції в період з 1 липня до 31 липня. До 30 вересня при умові виконання умов акції в період з 1 серпня по 31 серпня.