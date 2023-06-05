Прозвучало громкое заявление, что тарифы на электроэнергию следует повысить еще вдвое: детали

С 1 июня по 31 декабря 2023 года в Украине действуют новые тарифы на электроэнергию. Теперь это не 1,44 грн., а 2,64 грн. Если учитывать среднестатистическую семью, не имеющую льгот и субсидий, то сумма в платежке за свет вырастет примерно на 300 гривен. Однако некоторые нардепы сильно не удовлетворены подобным решением и считают, что повышать тариф нужно еще раз, и как минимум вдвое, то есть, чтобы конечная цифра составляла 5 гривен. Такое мнение озвучил бывший министр энергетики Алексей Оржель.

“Тариф 2,64 грн за киловатт-час для населения не отражает реальную цену. 3,30 – это только производство электричества. Добавляем сюда тариф на распределение и выходит более 5 грн”, – считает Оржель.

В Минэнерго сказали, что тарифы еще будут расти

В Минэнерго объяснили, что тарифы действительно со временем еще будут расти, ведь рыночная цена света в среднем 6 гривен, то есть 2,64 грн это действительно мало. Но пока невозможно сделать тариф выше, из-за высокого уровня бедности среди населения. Повышение будет происходить постепенно.

Оставлять тариф на старом уровне было невозможно еще и из-за разрушенной инфраструктуры, которую сейчас активно ремонтируют и восстанавливают до следующего отопительного сезона. На это, мол, нужно много средств, которых не хватает даже с помощью международных партнеров.

Прокомментировал Оржель и тарифы на газ

На вопрос журналистов о цене газа Оржель ответил, что не может это прокомментировать. Однако были другие нардепы, доказывающие, что повышать стоимость голубого топлива нужно и это в критически быстрые сроки. Мол, рыночная цена газа уже превышала 17 гривен, тогда как население продолжает платить по 8. Разницу приходится покрывать из государственного бюджета. Однако Президент введя мораторий запретил изменять “газовые тарифы”, так что вероятно все это останется на уровне разговоров.