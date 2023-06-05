Прозвучала гучна заява, що тарифи на електроенергію потрібно підвищити ще вдвічі: деталі

З 1 червня і по 31 грудня 2023 року в Україні діють нові тарифи на електроенергію. Тепер це не 1,44 грн, а 2,64 грн. Якщо брати до уваги середньостатистичну сім’ю, яка немає пільг та субсидій, то сума в платіжці за світло зросте приблизно на 300 гривень. Однак деякі нардепи сильно не задоволені подібним рішенням і вважають, що підвищувати тариф потрібно ще раз, і як мінімум вдвічі, тобто щоб кінцева цифра становила 5 гривень. Таку думку озвучив колишній міністр енергетики Олексій Оржель.

“Тариф 2,64 грн за кіловат-годину для населення не відображає реальну ціну. 3,30 – це лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл і виходить понад 5 грн“, – вважає Оржель.

В Міненерго сказали, що тарифи ще зростатимуть

В Міненерго пояснили, що тарифи дійсно згодом ще зростатимуть, адже ринкова ціна світла в середньому 6 гривень, тобто 2,64 грн це справді мало. Але наразі неможливо зробити тариф вищим, через високий рівень бідності серед населення. Підвищення відбуватиметься дуже поступово. Залишати тариф на старому рівні було неможливим ще й через зруйновану інфраструктуру, яку зараз активно ремонтують та відновлюють до наступного опалювального сезону. На це, мовляв, потрібно багато коштів, яких не вистачає навіть з допомогою міжнародних партнерів.

Прокоментував Оржель й тарифи на газ

На питання журналістів про ціну газу, Оржель відповів, що не може це прокоментувати. Однак були інші нардепи, які доказували, що підвищувати вартість блакитного палива потрібно і це в критично швидкі терміни. Мовляв, ринкова ціна газу вже перевищила 17 гривень, тоді як населення й далі платить по 8. Різницю доводиться покривати з державного бюджету. Однак Президент ввівши мораторій заборонив змінювати “газові тарифи”, тож ймовірно все це залишиться лише на рівні розмов.