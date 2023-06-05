Повестка и штраф 5 100 гривен в придачу: ТЦК запускают новую схему мобилизации

Юристы объяснили новую схему вручения повесток украинскими Территориальными центрами комплектования во время мобилизации.

Теперь повестку будут выдавать вместе с вызовом на рассмотрение административного дела. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин. Заказное письмо будет получать сразу два документа: повестку с указанной датой прибытия в военный комиссариат, например первого июня 2023 года, и вызов на рассмотрение административного правонарушения, например третьего июня 2023 года.

В вызове указано, что в таком случае 3.06 против гражданина будет составлен протокол по статье 210 Кодекса об административных правонарушениях.

В случае неявки в территориальный центр комплектования 3 июня может быть применено принудительное привлечение к административной ответственности.

Если лицо не явится в Территориальный центр комплектования в указанное время, то в течение двух дней будут рассмотрены административные материалы и принято решение о привлечении к ответственности в размере 5 100 гривен.

Адвокат утверждает, что за креативность можно ставить пятерку, а что касается «административного права» – двойку. Дату вызова и дату сообщения очень легко проверить. Конечно, это займет немало времени, но главное, что нарушена последовательность приглашения и рассмотрения дела. Так что такой трюк не пройдет.

Если гражданин не оспаривает постановление Территориального центра комплектования о штрафе и оплачивает его, это означает признание своей вины и согласие с тем, что привлечение к административной ответственности является законным. В таком случае существует угроза возбуждения уголовного дела, подозрения и поиск военнообязанного.

Как это повлияет на темпы мобилизации пока неизвестно, однако такая инициатива довольно странная. Ведь призывники будут иметь крайне низкую мотивацию, что негативно влияет на общие настроения военнообязанных. Только время покажет, насколько этот способ будет эффективным, и станет ли он мотивацией для военнообязанных в Украине.