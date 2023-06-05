Повістка і штраф 5 100 гривень на додачу: ТЦК запускають нову схему мобілізації

Юристи пояснили про нову схему вручення повісток українськими Територіальними центрами комплектування під час мобілізації.

Тепер повістку будуть видавати разом з викликом на розгляд адміністративної справи. Про це розповів адвокат Роман Симутін. Заказний лист буде отримувати одразу два документи: повістку з вказаною датою прибуття до військового комісаріату, для прикладу першого червня 2023 року, та виклик на розгляд адміністративного правопорушення, для прикладу третього червня 2023 року.

В виклику вказано, що в такому разі 3.06 проти громадянина буде складено протокол за статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У випадку неявки в територіальний центр комплектування 3 червня, може бути застосоване примусове притягнення до адміністративної відповідальності.

Якщо ж особа не з’явиться до Територіального центру комплектування у вказаний час, то протягом двох днів буде розглянуто адміністративні матеріали та прийнято рішення про притягнення до відповідальності у розмірі 5 100 гривень.

Адвокат стверджує, що за креативність можна ставити п’ятірку, а що стосується «адміністративного права» — двійку. Адже датку виклику та дату повідомлення дуже легко перевірити. Звісно, це займе немало часу, але найголовніше, що порушена послідовність запрошення та розгляду діла. Тож такий трюк не пройде.

Якщо громадянин не оскаржує постанову Територіального центру комплектування про штраф та оплачує його, то це означає визнання своєї провини та згоду з тим, що притягнення до адміністративної відповідальності є законним. В такому разі є загроза відкриття кримінальної справи, підозри та пошук військовозобов’язаного.

Як це вплине на темпи мобілізації поки невідомо, однак така ініціатива є досить дивною. Адже призовники в такому разі будуть мати вкрай низьку мотивацію, що негативно впливає на загальні настрої військовозобов’язаних. Однак це буде видно з часом, можливо такий спосіб навпаки, мотивуватиме не ігнорувати повістки.