Терминалы ПриватБанка будут работать с ограничениями: детали

ПриватБанк недавно был единственным банком в Украине, через терминалы которого можно было пополнять валютные карты, депозиты и закрывать кредиты в долларах и евро.

Государственный ПриватБанк с 29 мая приостановил прием долларов и евро в своих терминалах. Теперь подобные операции можно провести только в кассах отделений. Об этом сообщил портал Минфин со ссылкой на пресс-центр банка.

Теперь в терминалах ПриватБанка нельзя обменять доллары и евро или пополнить валютные карты, депозиты или погасить валютные кредиты.

В банке сообщили, что эти услуги будут доступны только в кассах. А об их возобновлении будет сообщено дополнительно.

При этом причина отмены популярной услуги до сих пор не названа. В то же время о восстановлении обещали сообщить, значит, это временная мера, вероятнее всего, направленная на борьбу с мошенниками.

На днях эксперты заявляли, что проблема в том, что клиенты часто производят операции в терминалах с использованием старых купюр, которые после изъятия нужно отдавать только на инкассацию.

Отметим, что до сих пор ПриватБанк являлся единственным банком в Украине, чьи терминалы принимали иностранную валюту.

Напомним, что ранее с карт клиентов Приватбанка массово списывались деньги повторно из-за масштабного сбоя в конце апреля. Однако эта проблема в большинстве случаев уже решена. Если ситуация еще не решена, то стоит обратиться на горячую линию ПриватБанка и специалисты обязательно помогут решать этот вопрос.В то же время представители банка никогда и ни при каких обстоятельствах не будут спрашивать личную информацию, такую ​​как одноразовые пароли из смс-сообщений, срок действия карты или трехзначный код на обороте карты и прочее. Кроме того, представители банка никогда не звонят своим клиентам, исключение — подача заявки на решение того или иного вопроса. В таком случае представитель банка назовет номер обращения или другую информацию, которая поможет понять, что это не мошенники. А при малейшем подозрении лучше завершить звонок и самостоятельно позвонить по номерам горячей линии.