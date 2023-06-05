Термінали ПриватБанку працюватимуть з обмеженнями: деталі

ПриватБанк донедавна був єдиним банком в Україні, через термінали якого можна було поповняти валютні картки, депозити та закривати кредити в доларах та євро.

Державний ПриватБанк з 29 травня призупинив прийом доларів та євро у своїх терміналах. Тепер подібні операції можна буде провести лише в касах відділень. Про це повідомив портал Мінфін з посиланням на пресцентр банку.

Тепер в терміналах ПриватБанку не можна обміняти долари та євро чи поповнити валютні картки, депозити або погасити валютні кредити.

В банку повідомили, що наразі ці послуги будуть доступні лише в касах. А про їх відновлення буде повідомлено додатково.

При цьому причина скасування популярної послуги досі не названа. Водночас про відновлення обіцяли повідомити, значить, це тимчасовий захід, найімовірніше, спрямований на боротьбу з шахраями.

Днями експерти заявляли, що проблема в тому, що клієнти часто проводять операції в терміналах з використанням старих купюр, які після вилучення потрібно віддавати лише на інкасацію.

Зазначмо, що досі ПриватБанк був єдиним банком в Україні, чиї термінали приймали іноземну валюту.

Нагадаємо, що раніше з карток клієнтів Приватбанку масово списувалися гроші повторно через масштабний збій наприкінці квітня. Однак цю проблему в більшості випадків вже вирішено. Якщо ж ситуація все ще не вирішена, то варто звернутися на гарячу лінію ПриватБанку і спеціалісти обов’язково допоможуть розв’язувати це питання.

Водночас, представники банку ніколи і за жодних обставин не будуть запитувати особисту інформацію, таку як одноразові паролі з смс-повідомлень, термін дії картки чи тризначний код на обороті картки та інше. На додаток, представники банку ніколи не дзвонять своїм клієнтам, виключення — подача заявки на вирішення того чи іншого питання. В такому разі представник банку назве номер звернення чи іншу інформацію яка допоможе зрозуміти, що це не шахраї А при найменшій підозрі, краще завершити дзвінок та самостійно подзвонити за номерами гарячої лінії.