С 5 июня начинаются массовые проверки банковских счетов: будут “трясти” владельцев кредиток

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт независимо от суммы. Нововведение вступает в силу уже в понедельник, 5 мая. Это касается карт, выпущенных украинскими и зарубежными банками.

Средства украинцев будут полностью контролировать

Уже с 5 июня 2023 года Национальный банк Украины призвал украинские банки отчитываться обо всех карточных платежах населения независимо от суммы. Банки заставляют передавать данные о разных видах карточных операций, если точнее, то речь идет о следующих типах операций:

P2P переводы, то есть когда физические лица перечисляют деньги друг другу;

пополнение и снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

операции по оплате в Интернете.

При этом, что касается интернет-платежей, Национальный банк Украины потребует полную информацию:

номер счета, с которого будет производиться платеж;

данные о получателе – ЕГРПОУ интернет-платформы;

количество оплат всех сумм;

будут контролировать все карты – как украинских, так и иностранных (ведь под контроль берут все “беженские” деньги).

Об этом говорится во внутреннем письме Национального банка №25-0005/38228.

Также сейчас известно и то, что Национальный банк пока не предоставил запрос на контроль карточных оплат людей в магазинах.

Скорее всего, цель сбора данных является частью финансового мониторинга. Банкиры утверждают, что эта информация может собираться для силовых органов или налоговой для предоставления правоохранителям/фискалам данных по запросу.

Также есть предположение, что усиление финансового мониторинга это вынужденное действие в рамках требований международных кредиторов Украины. Или таким образом государство пытается контролировать расходы волонтеров, ведь раньше звучали заявления, что волонтеров заставят уплатить 19,5% от суммы.

В то же время официальных комментариев от Национального банка или Министерства финансов Украины нет, возможно они появятся впоследствии. Так что остается только ждать.