Украинцам раздадут по 14 000 гривен на детей: как получить

С 1 июня Кабинет Министров запустил программу монетизации детского оздоровления. Деньги могут получить родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью или многодетные семьи из определенного перечня областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Таким образом правительство провело монетизацию услуги. Раньше дети имели право на бесплатную путевку в оздоровительный лагерь, но сейчас родителям раздадут по 14 165 гривен на оздоровление детей.

Чтобы получить средства, родители или заменяющие их лица, должны открыть специальную карточку в ПриватБанке, на которую будет зачислено 14 165 гривен на каждого ребенка.

Как будет организована работа, вы можете видеть на инфографике ниже.

Сейчас родители имеют возможность самостоятельно проверить себя в списке получателей средств, а также выбрать путевку в то или иное оздоровительное учреждение. Перечень получателей можно найти по ссылке https://e-ozdorovlennya.ioc.gov.ua/mop/e-health.

Согласно сообщениям Министерства социальной политики, деньги могут получить семьи с детьми, у которых есть социальный статус, дети с инвалидностью и дети из многодетных семей в возрасте от 7 до 18 лет среди малообеспеченных, проживающих в одной из следующих областей. Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

Ранее стало известно, что в Украине могут заблокировать банковский счет за долги. При этом лицо может рассчитывать на доступ к сумме в размере двух заработных плат. В таком случае при блокировании счета следует обратиться в государственную исполнительную службу и согласовать выплату долга. В таком случае государственные исполнители отправят в банк распоряжение о предоставлении доступа к сумме в размере двух минимальных заработных плат или 13 400 гривен. Это при том, что с начала введения военного положения можно было пользоваться средствами, блокировали только суммы более ста тысяч гривен.