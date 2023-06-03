Як платити за електроенергію вдвічі менше: названо несподіваний спосіб

Днями стало відомо, що в Україні зросте вартість електроенергії Вже з першого червня доведеться платити 2,64 гривні за кожен кВт-год.. Однак досі продовжує діяти нічний тариф. Це дозволить на законних підставах значно заощадити кошти. В період з 23 до 7 ранку можна платити лише 1,32 гривні за кожен використаний кВт-год.

Це випливає з оприлюдненої постанови Кабінету міністрів України №544. Так, уряд прийняв рішення не скасовувати нічний тариф. Як результат, в нічний час при споживанні до 250 кВт на місяць можна платити за електрику вдвічі менше.

Щоб це стало можливим потрібно встановити лічильник на дві зони, а також подати відповідну заявку своєму постачальнику електроенергії.

Однак через велике навантаження деякі клієнти в Києві, які лиш зараз подать заявку на підключення нічного тарифу, отримують у відповідь повідомлення про те, що їх черга прийде лише в листопаді цього року. Однак така ситуація з чергами далеко не у всіх містах України. Цю інформацію варто уточнити у свого постачальника електроенергії

Підключення нічного тарифу безкоштовне, але при цьому українцю доведеться придбати двозонний лічильник. Його вартість в середньому від 1600 до 2 400 гривень. Однак така покупка дуже швидко виправдає себе. Для прикладу, якщо ви використовуєте близько 250 кВт-год на місяць і половину з них будете використовувати вночі, то за місяць можна заощадити приблизно 165 гривень. Тобто всього за десять місяців вартість лічильника окупиться.

Наразі мова про скасування нічного тарифу не йде, а ймовірність чергового підвищення тарифів досить висока.

Зазначимо, що раніше українці платили 1,44 гривні за кВт-год при умові споживання до 250 кВт-год на місяць та 1,68 гривні при споживанні понад 250 кВт-год. З червня всі українці будуть платити 2,64 гривні незалежно від споживання. Тож єдиний спосіб заощадити — підключити нічний тариф.

Також раніше в Міністерстві енергетики пояснювали необхідність підвищення тарифів. Відомству потрібні кошти на відновлення енергетичної інфраструктури, адже не виключені нові ракетні атаки на критичну інфраструктуру цієї зими.