Українцям роздадуть по 14 000 гривень на дітей: як отримати

З 1 червня Кабінет Міністрів України запустив програму монетизації дитячого оздоровлення. Гроші можуть отримати батьки, що виховують дитину з інвалідністю або багатодітні сім’ї, з певного переліку областей.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики. Так. уряд провів монетизацію послуги. Раніше діти мали право на безкоштовну путівку до оздоровчого табору, але зараз батькам роздадуть по 14 165 гривень на оздоровлення дітей.

Щоб отримати кошти, батьки або особи, які їх заміняють, повинні відкрити спеціальну карточку в ПриватБанку, на яку буде зараховано 14 165 гривень на кожну дитину.

Як буде організована робота, можете бачити на інфографіці нижче.

Зараз батьки мають можливість самостійно перевірити себе в списку отримувачів коштів, а також обрати путівку до того чи іншого оздоровчого закладу Доступний список отримувачів можна побачити за посиланням https://e-ozdorovlennya.ioc.gov.ua/mop/e-health.

Згідно з повідомленнями Міністерства соціальної політики, гроші можуть отримати сім’ї з дітьми, у яких є соціальний статус, діти з інвалідністю та діти з багатодітних сімей у віці від 7 до 18 років з-поміж малозабезпечених, які проживають в одній з наступних областей — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Київська.

Також раніше стало відомо, що в Україні можуть заблокувати банківський рахунок за борги. При цьому особа може розраховувати на доступ до суми у розмірі двох заробітних плат. В такому разі при блокуванні рахунку потрібно звернутися до державної виконавчої служби та погодити виплату боргу. В такому разі Держвиконавці відправлять до банку розпорядження про надання доступу до суми у розмірі двох мінімальних заробітних плат, або 13 400 гривень. Це при тому, що від початку запровадження воєнного стану можна було користуватися коштами, блокували лише суми понад сто тисяч гривень.