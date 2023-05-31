Супермаркеты заставляют покупать больше: 7 способов обойти популярные схемы

Украинские супермаркеты используют немало схем, чтобы заставить покупателей платить больше. Для этого более дешевые товары прячут на нижних полках, а свежую продукцию ставят дальше, чем сроки годности которой заканчиваются. Кроме того, покупателям предлагают акции, из-за которых в итоге придется платить больше.

Итак, читайте дальше, как избежать подобных схем.

Обращайте внимание на торцы с нижних полок

На уровне глаз ставят продукцию, которую нужно продать покупателю. Чаще всего такие товары приносят основную часть дохода. А вот на нижних полках обычно расположены более дешевые аналоги.

Начинайте покупки с конца супермаркета и двигайтесь в кассу

Чаще всего дорогие товары расположены на полках справа, ведь именно в так покупатели обычно идут торговым залом от входа в кассу. Продукты расставлены таким образом, что заставить покупателя выбрать более дорогие товары. Лучше начинать покупки с конца магазина и покупать только по списку.

Игнорируйте акции

Обычно по акции продают товары, сроки которых подходят к концу. При этом цена во время акций может быть даже завышена. Кроме того, когда вам предлагают приобрести три товара по цене двух, думайте, стоит ли покупать такое предложение.

Продукты лучше покупать не вечером и не в выходные

Когда магазины максимально заполнены, покупатели совершают больше бессознательных покупок. В такие моменты труднее сосредоточиться, к тому же нужно дольше ожидать в очереди, так что вы положите больше товаров в тележку.

Проверяйте чек

После того как кассир счел стоимость вашей покупки, проверьте чек. Иногда кассиры намеренно или случайно считают один и тот же товар дважды, или считают товары по более высоким ценам, чем указанные на ценниках.

Проверяйте ценники

Часто цена на ценнике и в чеке не совпадает. Магазин должен продать вам товар по цене, указанной на ценнике.

Не покупайте товары у кассы

У касс обычно расположены товары, без которых можно обойтись. Все эти яркие батончики и жвачки заставляют вас тратить больше.