Супермаркети змушують купувати більше: 7 способів обійти популярні схеми Українські супермаркети використовують чимало схем, щоб змусити покупців платити більше. Для цього дешевші товари ховають на нижніх полицях, а свіжу продукцію ставлять далі, ніж ту, строки придатності якої закінчуються. Крім того, покупцям пропонують акції, через які в результаті доведеться платити більше.

Отож, читайте далі, як уникнути подібних схем.

Звертайте увагу на тори з нижніх полиць

На рівні очей ставлять продукцію, яку потрібно продати покупцю. Найчастіше такі товари приносять основну частину доходу. А от на нижніх полицях зазвичай розташовані більше дешеві аналоги.

Починайте покупки з кінця супермаркету та рухайтеся до каси

Найчастіше дорогі товари розташована на полицях справа, адже саме в так покупці зазвичай йдуть торговим залом від входу до каси. Продукти розставлені таким чином, що змусити покупця обрати дорожчі товари. Краще починати покупки з кінця магазину та купувати лише за списком.

Ігноруйте акції

Зазвичай за акцією продають товари, терміни яких добігають кінця. При цьому, ціна під час акцій може бути навіть завищена. крім того, коли вам пропонують придбати три товари за ціною двох, думайте, чи варто купувати таку пропозицію.

Продукти краще купувати не ввечері та не у вихідні

Коли магазини максимально заповнені, покупці роблять більше несвідомих покупок. В такі моменти важче зосередитися, до того ж потрібно довше очікувати в черзі, тож ви покладете більше товарів у візок.

Перевіряйте чек

Після того, як касир порахував вартість вашої покупки, перевірте чек. Іноді касири навмисно чи випадково рахують один і той же товар двічі, або рахують товари за вищими цінами, ніж ті, що вказані на цінниках.

Перевіряйте цінники

Часто ціна на ціннику та в чеку не збігається. Магазин повинен продати вам товар за ціною, що вказана на ціннику.

Не купуйте товари біля каси

Біля кас зазвичай розташовані товари., без яких можна обійтися. Всі ці яскраві батончики та жуйки змушують вас витрачати більше.