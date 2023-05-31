Рада приняла решение об изменения возраста призывников: что это значит

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, предусматривающий снижение возраста пребывания граждан на военном учете призывников. За проголосовало 300 народных депутатов.

На заседании Верховной Рады 30 мая был принят законопроект №9281 о внесении изменений в закон о военных обязательствах и военной службе. Об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

В правительстве отмечают, что в соответствии с действующим законодательством на срочную службу призывают лиц мужского пола, пригодных по состоянию здоровья после достижения ими 18 лет, но не достигших 27 лет и не имеющих права на освобождение или отсрочку от прохождения службы.

При этом на время действия особого правового военного положения необходимость пребывания граждан на призывном учете до 27 лет не является обоснованной.

Обычно мужчины получают отсрочку от призыва на срочную службу при достижении ими 18 лет для получения образования. Обучение обычно длится от четырех до шести лет. Таким образом, при достижении ими 22-24 лет. Так что вероятность призыва до 27 лет не имеет смысла.

В таком случае, уменьшив предельный призывной возраст до 25 лет, призывные комиссии будут иметь достаточно времени для реализации выполнения гражданами военного долга и призыва их на срочную военную службу.

К тому же, подобное сокращение сроков пребывания мужчин на учете позволит сэкономить немалые суммы средств. Ведь ежегодное прибытие таких лиц в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для подтверждения права на отсрочку приводит к большим затратам.

Также значительная часть пригодных к несению службы граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может поддаваться призыву во время мобилизации.

В то же время, для мужчин это означает, что после 25 лет лиц, не несших срочную службу, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины. Однако их будут обучать не менее одного месяца, прежде чем отправить их на выполнение заданий.