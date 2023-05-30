Електрику все-таки відключатимуть: аналітики розповіли деталі

В Україні вже цього латі знову почнуть вимикати електроенергію. Імовірно, ці відключення припадуть на липень-серпень.

Зараз в енергосистемі є значна нестача потужності в пікові години, тому в липні-серпні електроенергію можуть знову вимикати. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телемарафону.

За його словами, саме бізнес обмежать в постачанні електрики, в такому разі буде два варіанти: імпорт в Європу або зупинка роботи. При цьому європейська електрика дорожча у 2-2,5 раза, ніж в Україні.

Раніше повідомлялось, що українців закликають економити електроенергію в вечірній час. Річ у тім, що в енергосистемі набагато менше активних енергоблоків через необхідність ремонту атомних енергоблоків та теплових електростанцій.

Українців просять допомогти, тож варто заощаджувати електроенергію в вечірній час, особливо з сьомої вечора до десятої вечора. на цьому вкотре наголошує пресслужба Укренерго. Там радять перенести використання потужно технічки з вечірніх годин на день або ніч. Це допоможе збалансувати енергосистему під час вечірнього піка споживання.

Також раніше повідомлялося, що літній пік споживання електроенергії в Україні буде пов’язаний з великими ризиками. Причина — серйозні ремонти інфраструктури, які в певні періоди будуть збігатися з підвищеним сезонним споживанням. В такому разі енергетики будуть змушені відключати електроенергію для балансування енергосистеми. При цьому вже з 1 червня вартість електропостачання зросте до 2,64 гривні за кВт-год. Раніше вартість електропостачання залежала від обсягу спожитої електроенергії, тариф був на рівні 1,44 при споживанні до 250 кВт на місяць та 1,68 гривні при споживанні понад 250 кВт на годину. Це рішення вже затвердили в Кабінеті міністрів України. Таке рішення є вимушеним кроком, адже грошова допомога від країн Європи не здатна покрити всі витрати на відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури, які атакували російські окупанти всю зиму.