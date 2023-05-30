“Это похоже на ад”: украинцы откровенно рассказали о работе в Польше

Украинцы на сборе ягод в Польше работают по 12 или 14 часов в сутки. При этом у них есть только один выходной, а рабочий день начинается в 6 утра.

Украинцы гастарбайтеры поделились своим опытом работы в Польше в социальной сети Facebook.

Украинка написала следующее: “Работа очень тяжелая. Конкретно для нее — самая плохая какая может быть». Она работала, получила болезни. По ее словам, такую ​​работу нельзя порекомендовать даже врагу”.

Другая женщина рассказала, что она проработала так два года. Рабочий день начинался в 6 утра и заканчивался в 19. Заработать можно хорошо, но очень тяжело. Коленки у нее болят до сих пор.

Многие утверждают, что такая работа была самой тяжелой в их жизни, многие, вернулись домой через неделю.

Сколько платят украинцам в Польше

По данным аналитического центра Gremi Personal говорится, что украинцы получают не менее 17 злотых в час. Это для низкоквалифицированных работников. Таким образом, минимальная зарплата в месяц составляет около 3 800 злотых или 25,1 тысячи гривен.

ЗА физическую работу можно получить в среднем 4000 злотых или 26,5 тысячи гривен. Высококвалифицированные специалисты получают около 4 500 злотых или 29,8 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Польше могут получать около 24 тысяч гривен и это без знания языка. Чаще работу предлагают на предприятиях пищевой промышленности, в сфере обслуживания и на логистических складах.

Также украинские беженцы могут трудоустроиться в рестораны, склады или заводы. Им предлагают заработную плату в районе 20 тысяч гривен. Самая маленькая зарплата у операторов машин на производстве.

В общем, работа в Польше подойдет физически выносливым людям, которые не боятся однообразия. В то же время, можно неплохо заработать в сезон сбора урожая, но работа очень сложная.