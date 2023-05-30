“Це схоже на пекло”: українці відверто розповіли про роботу в Польщі 

Українці на зборі ягід в Польщі працюють по 12 чи 14 годин на добу. При цьому в них є лише один вихідний, а робочий день починається о 6 ранку.

Українці заробітчани поділилися своїм досвідом роботи в Польщі в соціальній мережі Facebook.

Українка написала наступне — “Робота дуже важка. Конкретно для неї — найгірша яка може бути” Вона працювала, отримала хвороби. За її словами таку роботу не можна порекомендувати навіть ворогу”.

Інша жінка розповіла, що вона працювала так два роки. Робочий день починався о 6 ранку і закінчувався в 19. Заробити можна добре, але дуже важко. Коліна в неї болять досі.

Чимало людей стверджують, що така робота була найважчою в їхньому житті, багато осіб, повернулися додому через тиждень.

Скільки платять українцям в Польщі

За даними аналітичного центру Gremi Personal йде мова, що українці отримують не менше 17 злотих за годину. Це для низькокваліфікованих працівників. Таким чином мінімальна зарплата в місяць складає близько 3 800 злотих або 25,1 тисячі гривень.

ЗА фізичну роботу можна отримати в середньому 4 000 злотих або 26,5 тисячі гривень. Висококваліфіковані спеціалісти отримують близько 4 500 злотих або 29,8 тисячі гривень.

Раніше повідомлялося, що українські жінки-біженки в Польщі можуть отримувати близько 24 тисяч гривень і це без знання мови. Найчастіше роботу пропонують на підприємствах харчової промисловості, у сфері обслуговування та на логістичних складах.

Також українські біженці можуть працевлаштуватися в ресторани, на склади або заводи. Їм пропонують заробітну плату в районі 20 тисяч гривень. Найменша зарплата в операторів машин на виробництві.

Загалом робота в Польщі підійде фізично витривалим людям, які не бояться одноманітності. Водночас можна непогано заробити в сезон збору врожаю.