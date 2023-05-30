Через несколько дней в Украине существенно пересчитают пенсии: кому придет надбавка?

С 1 июня на своеобразную индексацию могут рассчитывать работающие пенсионеры. То есть те, кто уже имеет весь необходимый стаж и достиг пенсионного возраста, но продолжает официально работать. Чтобы претендовать на перерасчет, нужно иметь не менее 24 месяцев дополнительного стажа. Эти средства должны поступить на счета украинцев еще в апреле, но так как в Пенсионный Фонд с опозданием поступили аналитические данные, то и расчеты были проведены с опозданием. Соответственно надбавка придет в июне, но сразу двойная, то есть за апрель и май одновременно.

Сумма надбавки у каждого будет разной

Как и в марте, данная индексация пройдет для каждого очень по-разному. Размер надбавки будет в первую очередь зависеть от размера пенсии, на которую претендует лицо. Суммы варьируются от 100 грн. и даже до 1200 грн. В среднем говорят, что украинцы получат по 400-500 гривен. Такой размер доплаты будет превалировать.

Добавим, что, чтобы получить доплату размером в 1200 гривен пенсия должна быть в разы выше средней по Украине, тогда как средней считается 5000-6000 гривен.

По правилам, работающим пенсионерам перечисляют пенсию каждые два года с учетом обновленного стажа. Если проработать до 66 лет, и выйти на заслуженный отдых в этом возрасте, а не в 60 лет, как это принято, то можно увеличить свою первичную пенсию минимум на 50%.

Еще одно повышение произойдет в июле 2023 года

Речь о журналистах, ученых, чиновниках, вышедших на заслуженный отдых по специальным условиям. Они тоже претендуют на индексацию. Кроме этого, в течение года доплату в размере от 300 до 600 гривен будут получать пенсионеры, которые преступят определенный возрастной рубеж. Это 70-75, 80 и 85 лет. Впервые в 2020 году подобную доплату получили 85-летние.