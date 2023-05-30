Через кілька днів в Україні суттєво перерахують пенсії: кому прийде надбавка?

З 1-го червня на своєрідну індексацію можуть розраховувати працюючі пенсіонери. Тобто ті, хто вже має весь необхідний стаж та досяг пенсійного віку, але продовжує офіційно працювати. Щоб претендувати на перерахунок потрібно мати не менше 24 місяці додаткового стажу. Ці кошти мали поступити на рахунки українців ще у квітні, але через те, що до Пенсійного Фонду із запізненням поступили аналітичні дані, то й розрахунки були проведені із запізненням. Відповідно надбавка прийде у червні, але відразу подвійна, тобто за квітень і травень одночасно.

Сума надбавки у кожного буде різною

Як і в березні, дана індексація пройде для кожного дуже по-різному. Розмір надбавки в першу чергу залежатиме від розміру пенсії, на яку претендує особа. Суми варіюються від 100 гривень і навіть до 1200 гривень. В середньому, кажуть, що українці отримають по 400-500 гривень. Такий розмір доплати буде переважати.

Додамо, що аби отримати доплату розміром у 1200 гривень пенсія має бути в рази вищою від середньої по Україні, тоді як середньою вважається 5000-6000 гривень.

За правилами, працюючим пенсіонерам перераховують пенсію кожних два роки з врахуванням оновленого стажу. Якщо пропрацювати до 66 років, і вийти на заслужений відпочинок у цьому віці, а не в 60 років, як це заведено, то можна збільшити свою первинну пенсію мінімум на 50%.

Ще одне підвищення відбудеться у липні 2023 року

Мова про журналістів, науковців, чиновників, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними умовами. Вони теж претендують на індексацію. Крім цього, протягом року доплату у розмірі від 300 до майже 600 гривень отримуватимуть пенсіонери, які переступлять певний віковий рубіж. Це 70-75, 80, та 85 років. Вперше у 2020 році таку доплату отримали 85-річні.