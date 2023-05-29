Теперь официально: стало известно, будут ли выпускать несовершеннолетних ребят заграницу

В Украине продолжается общая мобилизация, которую вместе с военным положением продлили до августа 2023 года. Очень многие военнослужащие нуждаются в отпуске, ждут ротации, а заменить их неким. Соответственно, повестки вручают еще активнее и в целом мобилизацию усиливают. На днях в сети появилась информация, что заграницу перестанут выпускать 17-летних юношей. Это вызвало волну негодования среди украинцев. Соответствует ли эта информация действительности? Наконец-то появилась достоверная, а главное официальная информация.

17-летние парни могут свободно пересекать границу

Никакого запрета нет и внедрять его не планируют. В настоящее время ограничения действуют только для возрастной категории 18-60 лет при отсутствии документов, позволяющих пересекать границу. Несовершеннолетним ничего такого не нужно подчеркивают в Государственной пограничной службе Украины.

“В связи с появлением на информационных ресурсах сообщений о запрете выезда из Украины 17-летним юношам вносим разъяснения. После введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений). На 17-летних эти ограничения не распространяются”, – говорится в заявлении от ГПСУ.

Также, таким ребятам не будет ничего, если за границей им исполнится 18 и они не вернутся в Украину. Если лицо законно пересекало границу, то есть до войны, в момент несовершеннолетия или даже в первый день войны, когда мужчин еще пропускали — за невозвращение домой наказывать не будут.

В то же время усиление мобилизации таки происходит

Стало известно, что теперь могут служить и ограниченно пригодные к службе в военное время. После медицинского осмотра комиссия может принять решение о том, что лицо может идти на защиту Родины. Это касается владельцев “белых билетов”, а еще мужчин в возрасте до 27 лет, которые служат по контракту.