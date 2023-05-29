Грошей вистачить не всім: в Пенсійному фонді пояснили масові відмови

В травні на фінансування субсидій та пільг було направлено лише 2,3 мільярда гривень, що значно менше ніж у квітні. В Пенсійному фонді це пояснюють закінчення опалювального сезону.

Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 травня завершив фінансування пенсій, субсидій та інших різновидів соціальних виплат за квітень. Про це повідомили в пресцентрів Пенсійного фонду України.

Таким чином на пенсії було направлено 57 мільярдів гривень в тому числі 10 мільярдів гривень через акціонерне товариство “Укрпошта” та 47 мільярдів гривень через вповноважені банки. Загальна сума за місяць майже не змінилася. Для порівняння у квітні на виплату пенсій та інших соціальних виплат було направлено 57,1 мільярда гривень.

Водночас витрати на житлові субсидії та пільги скоротилися на 2,3 мільярда гривень. В Пенсійному фонді це пояснюють закінчення опалювального сезону. Станом на травень було направлено лише 3,1 мільярда гривень, в той час, як у квітні ця сума сягала 4,3 мільярда гривень.

Страхові виплати в цьому місяці склали 2,2 мільярда гривень, з них 1,2 мільярда — це виплата лікарняних. Місяць тому на ці цілі направляли 2,3, включно 1,3 мільярда гривень на виплати лікарняних.

Нагадаємо, що недавно Пенсійний фонд України оприлюднив дані стосовно середніх заробітних плат в Україні для нарахування пенсій у 2023 році. В березні сума зросла до 13 423 гривень..

Зазначимо, що з першого червня частина українців отримають надбавки до пенсії. Мова йде про працюючих пенсіонерів. При умові, що така категорія пенсіонерів напрацювала додаткові два роки стажу, вона отримає надбавку. Також раніше юристи пояснювали, що можна суттєво збільшити свою пенсію, якщо добровільно збільшити пенсійний вік до 65 років та 7 місяців. В такому разі за кожен місяць пенсію збільшать на певний відсоток. Для цього потрібно звернутися до пенсійного фонду.