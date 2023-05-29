Тепер офіційно: стало відомо, чи випускатимуть неповнолітніх хлопців закордон

Наразі в Україні триває загальна мобілізація, яку разом із воєнним станом продовжили до серпня 2023 року. Дуже багато військовослужбовців потребують відпустки, чекають на ротацію, а замінити їх ніким. Відповідно повістки вручають ще активніше і загалом мобілізацію посилюють. Днями в мережі з’явилася інформація, що закордон припинять випускати 17-річних юнаків. Це викликало хвилю обурення серед українців. То чи відповідає ця інформація дійсності? Нарешті з’явилася достовірна, а головне офіційна інформація.

17-річні хлопці можуть вільно перетинати кордон

Жодної заборони немає і впроваджувати її не планують. Наразі обмеження діють лише для вікової категорії 18-60 років за умови відсутності документів, які дозволяють перетинати кордон. Неповнолітнім нічого такого не потрібно наголошують у Державній прикордонній службі України.

“У звʼязку з появою на інформаційних ресурсах повідомлень щодо заборони виїзду з України 17-річним юнакам вносимо розʼяснення. Після запровадження в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім визначених винятків). На 17-річних юнаків ці обмеження не розповсюджуються”, – йдеться в заяві від ДПСУ.

Також, таким хлопцям не буде нічого, якщо закордоном їм виповниться 18 і вони не повернуться в Україну. Якщо особа законно перетинала кордон, тобто до війни, в момент неповноліття, чи навіть у перший день війни, коли чоловіків ще пропускали — за неповернення додому карати не будуть.

Водночас посилення мобілізації таки відбувається

Наразі відомо, що тепер можуть служити й обмежено придатні до служби у воєнний час. Після медичного огляду комісія може прийняти рішення про те, що особа має змогу йти на захист Батьківщини. Це стосується власників “білих квитків”, а ще чоловіків у віці до 27 років.