Украинцы в Польше могут получить более 6000 злотых: названы условия и сроки

Украинские беженцы, проживающие в Познани, Польша могут получить до 56 тысяч гривен от Красного Креста. Подать заявку можно только до 26 мая, поэтому следует спешить.

Также можно подать заявку на помощь до 31 мая в Быдгощском уезде. Об этом сообщает Польский Красный Крест.

Пособие выплачивается в течение двух месяцев. Окончательно сумма выплаты зависит от количества членов семьи, таким образом можно получить:

1 420 злотых или 12,5 тысячи гривен на одного человека;

2640 злотых или 23,2 тысячи гривен на семью из двух человек;

3 860 или 34 тысяч гривен на трех членов семьи;

5080 или 45 тысяч гривен на семью из четырех человек;

6300 или 56 тысяч гривен на пять и более человек.

Чтобы получить средства, нужно подать заявку по ссылке https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross.

Для этого понадобится следующее:

документы на всех членов семьи, на которых вы планируете получить выплату;

скачать приложение IFRC (Android – https://cutt.ly/gCCW212, iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);

создать аккаунт и добавить членов семьи, на которых вы планируете получить пособие;

заполнить из мобильного приложения анкету-заявление и добавить в него необходимые сканы/фото документов.

Получить выплату могут украинцы, прибывшие в Польшу после первого октября 2022 года и территориально находящиеся в Познанском уезде или Быдгощском уезде.

При этом получатель должен принадлежать к социально незащищенным группам, то есть соответствовать хотя бы одному из следующих параметров:

плохие условия проживания;

доход на семью не более 2450 злотых или 21,7 тысячи гривен;

на иждивении есть минимум одно несовершеннолетнее лицо или лицо старше 60 лет;

возраст от 60 лет;

на иждивении есть лицо с инвалидностью.

В то же время в Украине внутренне перемещенные лица получают по две тысячи на взрослых на три тысячи на ребенка. Также можно получить по 2 200 гривен единовременной помощи при эвакуации из зон ведения боевых действий. Эти выплаты предоставляются сразу после прибытия эвакуационными поездами, а с недавних пор и автобусами.