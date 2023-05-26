Українці в Польщі можуть отримати більше 6 тисяч злотих: названо умови та терміни

Українські біженці, які проживають в Познані, Польща можуть отримати до 56 тисяч гривень від Червоного Хреста. Подати заявку можна лише до 26 травня, тож варто поспішати.
Також можна подати заявку на допомогу до 31 травня в Бидгощському повіті. Про це повідомляє Польський Червоний Хрест.
Допомога виплачується протягом двох місяців. Остаточно сума виплати залежить від кількості членів сім’ї, таким чином можна отримати:
- 1 420 злотих або 12,5 тисяч гривень на одну особу;
- 2 640 злотих або 23,2 тисячі гривень на сім’ю із двох осіб;
- 3 860 або 34 тисячі гривень на трьох членів сім’ї;
- 5 080 або 45 тисяч гривень на сім’ю із чотирьох осіб;
- 6 300 або 56 тисяч гривень на п’ять та більше осіб.
Щоб отримати кошти потрібно подати заявку за посиланням https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross.
Для цього знадобиться наступне:
- документи на всіх членів сім’ї, на яких ви плануєте отримати виплату;
- завантажити додаток IFRC (Android – https://cutt.ly/gCCW212, iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);
- створити обліковий запис та додати членів сім’ї, на яких ви плануєте отримати грошову допомогу;
- заповнити з мобільного додатку анкету-заяву та додати до неї необхідні скани/фото документів.
Отримати виплату можуть українців, які прибули до Польщі після першого жовтня 2022 року та територіально перебувають в Познанському уїзді або Бидгощському повіті.
При цьому отримувач повинен належати до соціально незахищених груп, тобто відповідати хоча б одному із наступних параметрів:
- погані умови проживання;
- дохід на сім’ю не більше 2 450 злотих або 21,7 тисячі гривень;
- на утриманні є мінімум одна неповнолітня особа або особа, старше 60 років;
- вік від 60 років;
- на утриманні є особа з інвалідністю.
Водночас в Україні внутрішньо переміщені особи отримують по дві тисячі на дорослих на три тисячі на дитину. Також можна отримати по 2 200 гривень одноразової допомоги під час евакуації із зон ведення бойових дій. Ці виплати надають одразу після прибуття евакуаційними потягами, а віднедавна і автобусами.
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