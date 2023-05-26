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Українці в Польщі можуть отримати більше 6 тисяч злотих: названо умови та терміни

27.05.2023
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Українські біженці, які проживають в Познані, Польща можуть отримати до 56 тисяч гривень від Червоного Хреста. Подати заявку можна лише до 26 травня, тож варто поспішати. 

Також можна подати заявку на допомогу до 31 травня в Бидгощському повіті. Про це повідомляє Польський Червоний Хрест. 

Допомога виплачується протягом двох місяців. Остаточно сума виплати залежить від кількості членів сім’ї, таким чином можна отримати:

  • 1 420 злотих або 12,5 тисяч гривень на одну особу;
  • 2 640 злотих або 23,2 тисячі гривень на сім’ю із двох осіб;
  • 3 860 або 34 тисячі гривень на трьох членів сім’ї;
  • 5 080 або 45 тисяч гривень на сім’ю із чотирьох осіб;
  • 6 300 або 56 тисяч гривень на п’ять та більше осіб. 

Щоб отримати кошти потрібно подати заявку за посиланням https://ukrainefinancialassistance.ifrc.org/polish-red-cross

Для цього знадобиться наступне:

  • документи на всіх членів сім’ї, на яких ви плануєте отримати виплату;
  • завантажити додаток IFRC  (Android – https://cutt.ly/gCCW212, iOS – https://cutt.ly/vCCEdn6);
  • створити обліковий запис та додати членів сім’ї, на яких ви плануєте отримати грошову допомогу;
  • заповнити з мобільного додатку анкету-заяву та додати до неї необхідні скани/фото документів. 

Отримати виплату можуть українців, які прибули до Польщі після першого жовтня 2022 року та територіально перебувають в Познанському уїзді або Бидгощському повіті. 

При цьому отримувач повинен належати до соціально незахищених груп, тобто відповідати хоча б одному із наступних параметрів:

  • погані умови проживання;
  • дохід на сім’ю не більше 2 450 злотих або 21,7 тисячі гривень;
  • на утриманні є мінімум одна неповнолітня особа або особа, старше 60 років;
  • вік від 60 років;
  • на утриманні є особа з інвалідністю. 

Водночас в Україні внутрішньо переміщені особи отримують по дві тисячі на дорослих на три тисячі на дитину. Також можна отримати по 2 200 гривень одноразової допомоги під час евакуації із зон ведення бойових дій. Ці виплати надають одразу після прибуття евакуаційними потягами, а віднедавна і автобусами. 

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27.05.2023
1 хвилина на прочитання
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