В июне украинцев ждет новый курс доллара: пересечет ли доллар психологическую отметку

В июне этого года курс доллара остается стабильным, но возможны колебания курса в обе стороны. Скорее всего, наличный курс не опустится ниже официального, но не поднимется выше значений 38,9 гривны за доллар.

Сейчас курс американской валюты зависит от поставок Украине международной финансовой помощи от государств-партнеров. Об этом сообщил аналитик центра “Объединенная Украина” Алексей Кущ.

По словам эксперта, курс валют сейчас полностью зависит от международной помощи. Пока будут более или менее стабильны поступления средств, курс будет оставаться стабильным. Также на курс валют положительно повлияло продолжение “зернового коридора” и разблокирование транзита через Польшу и некоторые другие страны. Также стоит упомянуть экспорт сырья, конечно, восстановился он не на довоенный уровень, а лишь на 60-70%, но это положительный аспект.

Также Алексей Кущ добавил, что сейчас сократился отток капитала от находящихся за рубежом украинцев. Все эти факторы оказывают положительное влияние на курс валют.

Отметим, что на 25 мая банки Украины установили наличный курс доллара на уровне 37,15/ у покупателей 37,60 гривны в продаже за доллар.

Если сравнивать с предыдущим днем, то стоимость валюты на покупки не изменилась, а стоимость продаж выросла на четыре копейки.

При этом официальный курс американской валюты остался на уровне 36,56 гривны за один доллар. В то же время, украинцам не рекомендуют покупать доллар, по крайней мере массово, ведь в ближайшей перспективе есть все шансы на девальвацию курса. Ранее многие эксперты предполагали, что уже летом курс доллара может быть отпущен или изменен. Однако, пока ситуация остается стабильной, государственный бюджет Украины регулярно пополняется поступлениями от Международного валютного фонда и стран-партнеров. Однако уже в июле отменят льготные налоговые ставки в 2%, а также вернут акцизы на горючее. Это требования международного валютного фонда в обмен на продление финансирования Украины.