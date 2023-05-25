Невтішні новини для користувачів Netflix: українців змусять платити за спільне користування

Тепер передати пароль від аккаунту в Netflix знайомим та друзям можна буде лише за додаткову плату — 2,99 євро на місяць. Використовувати один аккаунт зможуть лише люди, які проживають разом.

Що стосується спільного користування обліковим записом Netflix, то українцям за таку можливість доведеться платити додаткові 2,99 євро на місяць. Мова йде про передачу даних для входу в обліковий запис людям, які проживають окремо. Про це повідомило видання dev з посиланням на PR-агентство Publicis Groupe, яке представляє стрімінговий сервіс Netflix в Україні. Це відбулося на тлі заяви компанії про боротьбу з безкоштовним спільним користуванням.

Зазначається, що тепер одним обліковим записом зможуть користуватися лише члени одного домогосподарства. Користувач зможе контролювати використання свого акаунта через перенесення профілю на нову підписку, Нові тарифи від 4,99 до 9,99 євро або покупкою гостьової підписки, її вартість складе 2.99 євро додатково до тарифу. Тобто за передачу доступу людині, яка живе окремо, потрібно буде доплачувати 2,99 євро.

Однак, не дивлячись на незадоволення деяких українських користувачів, така практика є поширеною у всьому цивілізованому світі. Багато стрімінгових платформ встановлюють обмеження на спільне користування обліковим записом, аби забезпечити справедливу оплату за якісний контент. Це рішення Netflix прийняло у рамках своїх заходів проти безкоштовного розповсюдження паролів і облікових записів.

Як вже говорилося вище це нововведення передбачає, що лише члени одного домогосподарства матимуть можливість користуватися одним обліковим записом. Для забезпечення більшої гнучкості, користувачі зможуть контролювати використання свого акаунта, перенесенням профілю на нову підписку або придбанням гостьової підписки за додаткову плату в розмірі 2,99 євро до обраного тарифу.

Це рішення Netflix покликане забезпечити фінансування контенту, який надається користувачам. Хоча ця нова політика може не вподобатися деяким українським абонентам, вона відповідає світовим стандартам і тенденціям у сфері стрімінгових послуг.