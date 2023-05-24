Многим находящимся в Польше украинцам придется вернуться домой: страна анонсировала важные изменения

В Польше сейчас находится едва ли не самое большое количество украинцев, если сравнивать с другими странами ЕС. Некоторые из них приехали еще до войны и в связи с последними событиями уже так и не возвращались домой. К слову, среди таких украинцев есть и многие военнообязанные мужчины, которые не едут специально, чтобы не попасть под мобилизацию. Но уже с 1 июля все может измениться. Польша отменяет автоматическое продление документов на жительство. В большинстве случаев, чтобы продлить их, придется пересекать границу, то есть возвращаться в Украину и потом снова ехать в Польшу.

Все из-за отмены эпидемиологической угрозы

В 2020 году была введена эпидемиологическая угроза, из-за чего иностранцы, в том числе и украинцы, могли находиться на территории Польши даже если их документы просрочены. С 1 июля эту угрозу отменяют, а затем возвращаются все стандартные правила их обновления.

Одновременно в январе было введено правило, что все беженцы из Украины имеют право находиться в Польше (даже с просроченными документами) до 24 августа 2023 года. То есть, если 1 июля эпидемиологическую угрозу отменят, еще до августа в стране смогут оставаться те у кого есть PESEL UKR, а также те, кто приехал в страну после 14 марта 2020 года. Далее, с сентября все должны легализовать свое пребывание в стране.

“Сейчас в Польше появилась возможность получить польскую визу без выезда в Украину. Это можно сделать через доверенное лицо. Однако виза считается недействительной, пока гражданин Украины не пересечет польско-украинскую границу. Предстоит печать въезда в Польшу в паспорте“, – отметила руководитель отдела легализации EWL Мария Кузенко.