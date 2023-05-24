Найближчі дні стануть великим випробуванням для кількох знаків Зодіаку: кому не пощастить?

Астрологи склали гороскоп на останній тиждень травня і виявляється, що весна закінчиться доволі плачевно для трьох знаків Зодіаку. Декого чекають серйозні проблеми на роботі, іншим слід готуватися до неприємностей в особистому житті. Будуть й фінансові факапи, а можливо й борги. То кому варто запастися терпінням? Розповідаємо.

Овен

Астрологи радять переглянути свою поведінку, особливо останніми днями. Ви ризикуєте посваритися навіть з найближчими родичами й друзями. Залишитися повністю одиноким вам дуже не сподобається, а налагодити контакт буде ой як не просто. Всьому виною ваша імпульсивність, та невміння інколи стримувати себе і тримати язика за зубами. Спробуйте бути терплячіші до оточення, тим паче що не завжди ви праві. Словом, тиждень буде емоційно напруженим, з можливими сварками, скандалами й навіть розривами.

Лев

Вас чекає багато невдалих моментів. Астрологи категорично не рекомендують вступати з кимось у суперечки, чи тим паче розпочинати судові справи. Ви точно програєте. Ваш негативний настрій неодмінно перенесеться й на ваші відносини з партнером. Ситуація буде настільки складною, що загрожуватиме розлученням. Астрологи радять трішки сповільнитися, відкласти всі справи, обдумати свої останні рішення та слова, які можливо були сказані недоречно. Все може вирішитися на вашу користь, якщо ви будете діяти зважено і з холодним розумом.

Скорпіон

Вам загрожує вигорання на роботі. Ви й так працюєте на останніх ресурсах, а тут ще й керівництво захоче покласти на вас відповідальність за чужі завдання. Вам це дуже не сподобається, але астрологи радять не провокувати сварок. Цей складний час швидко пройде, а якщо ви посваритесь з керівництвом, то можете втратити роботу. Подібна перспектива для вас буде набагато гіршою, ніж тимчасові незручності та складнощі. Наберіться терпіння — це все не назавжди.