Багатьом українцям, які перебувають у Польщі доведеться повернутися додому: країна анонсувала важливі зміни

У Польщі наразі перебуває чи не найбільша кількість українців, якщо порівнювати з іншими країни ЄС. Деякі з них приїхали ще до війни, і у зв’язку з останніми подіями вже так і не поверталися додому. До слова, серед таких українців є й багато військовозобов’язаних чоловіків, які не їдуть спеціально, щоб не потрапити під мобілізацію. Та вже з 1 липня все може змінитися. Польща скасовує автоматичне продовження документів на проживання. У більшості випадків, щоб продовжити їх доведеться перетинати кордон, тобто повертатися в Україну і потім знову їхати у Польщу.

Все через скасування епідеміологічної загрози

У 2020 році була введена епідеміологічна загроза через що іноземці, в тому числі й українці могли перебувати на території Польщі навіть якщо їхні документи протерміновані. З 1 липня цю загрозу скасовують, а відтак повертаються всі стандартні правила їх поновлення.

Одночасно в січні було запроваджено правило, що всі біженці з України мають право перебувати в Польщі (навіть з протермінованими документами) до 24 серпня 2023 року. Тобто, якщо 1 липня епідеміологічну загрозу таки скасують, ще до серпня в країні зможуть залишатися ті в кого є PESEL UKR, а також ті хто приїхав у країну після 14 березня 2020 року. Далі, з вересня, всі повинні легалізувати своє перебування в країні.

“Зараз у Польщі з’явилася можливість отримати польську візу без виїзду в Україну. Це можна зробити через довірену особу. Проте віза вважається недійсною, поки громадянин України не перетне польсько-український кордон. Має бути друк в’їзду до Польщі у паспорті”, – зазначила керівник відділу. легалізації EWL Марія Кузенко.