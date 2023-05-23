Кого ищут работодатели в Украине: названы ТОП-5 вакансий

Пожелания работодателей и соискателей в Украине редко совпадают. Сейчас больше всего вакансий для менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, водителей, бухгалтеров и поваров.

В то же время, украинцев активно отзываются на совсем другие вакансии. Об этом рассказал директор по коммуникации большого портала по поиску работы Максим Пилипенко в эфире “Общественного”.

Чаще всего соискатели оставляют отзывы на вакансии диджитал сферы, то есть веб дизайнеры, менеджеры SMM, видеодизайнеры, верстальщики.

В целом, количество предложений работы в Украине значительно возросло. По состоянию на апрель этого года предложений по вакансиям было в пять раз больше, чем в апреле прошлого года. То есть рынок труда в Украине пришел в себя с начала войны и достиг почти довоенных показателей.

По словам Пилипенко, в прошлом году этот же период рынок являлся рынком работодателя. Работы было очень мало, а желающих устроиться на работу слишком много. Сейчас ситуация меняется. Работодатели начинают говорить о возможном дефиците квалифицированных кадров.

Дальнейшее развитие ситуации на рынке труда будет во многом зависеть от новостей с фронта. Однако в любом случае рынок труда демонстрирует рост. Украинцы адаптировались ко всем вызовам, вызванным войной, включая ракетные атаки на мирные города и энергетическую инфраструктуру.

Дефицит квалифицированных кадров – это сейчас один из наиболее актуальных вопросов для работодателей. Соискатели, напротив, получают возможность учиться, ведь компании будут активно внедрять разные программы. Поэтому есть все возможности для развития обучения для того, чтобы получить желаемые должности и соответствующие заработные платы.

При всем количестве вакансий стремительно увеличивается даже в прифронтовых регионах. То есть, ситуация в Украине достаточно контролируемая и прогнозируемая, но заработные платы все еще не удовлетворяют запросы украинцев. Поэтому украинцы, которые все еще находятся за границей, совсем не спешат возвращаться домой, ведь с начала войны они уже успели освоиться в странах и даже найти работу. Поэтому правительство должно придумать пути повышения зарплат, чтобы люди получили мотивацию вернуться домой.