Кого шукають роботодавці в Україні: названо ТОП-5 вакансій 

Побажання роботодавців та шукачів роботи в Україні рідко збігаються. Зараз найбільше вакансій для менеджерів по продажах, продавців-консультантів, водіїв, бухгалтерів та кухарів.

Водночас українців активно відгукуються на зовсім інші вакансії. Про це розповів директор з комунікації великого порталу з пошуку роботи Максим Пилипенко в ефірі “Суспільного”.

Частіше всього шукачі залишають відгуки на вакансії діджитал сфери, тобто веб дизайнери, SMM менеджери, відеодизайнери, верстальники.

Загалом кількість пропозицій роботи в Україні значно зросла. Станом на квітень цього року пропозицій за вакансіями було в п’ять разів більше, ніж у квітні минулого року. Тобто ринок праці в Україні оговтався від початку війни та досяг майже довоєнних показників.

За словами Пилипенко, минулого року цей самий період ринок був ринком роботодавця. Роботи було дуже мало, а охочих влаштуватися на роботу надто багато. Зараз ситуація змінюється. Роботодавці починають говорити про можливий дефіцит кваліфікованих кадрів.

Подальший розвиток ситуації на ринку праці буде багато в чому залежати від новин з фронту. Однак в будь-якому випадку ринок праці демонструє зростання. Українці адаптувалися до всіх викликів, спричинених війною, включно з ракетними атаками на мирні міста та енергетичну інфраструктуру.

Дефіцит кваліфікованих кадрів — це зараз одне з найбільш актуальних питань для роботодавців. Шукачі, навпаки, отримують можливість вчитися, адже компанії будуть активно впроваджувати різні програми. Тож є всі можливості для розвитку на навчання для того, щоб отримати бажані посади та відповідні заробітні плати.

Зазначимо, що попри все кількість вакансій стрімко збільшується навіть в прифронтових регіонах. Тобто ситуація в Україні досить контрольована та прогнозована, але заробітні плати все ще не задовольняють запити українців. Тож українці, які все ще перебувають за кордоном зовсім не поспішають повертатися додому, адже від початку війни вони вже встигли освоїтися в країнах та навіть знайти роботу. Тож уряд повинен придумати шляхи для підвищення зарплат, щоб люди отримали мотивацію повернутися додому.