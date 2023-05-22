Добавят 800 гривен к пенсии: в ПФУ назвали еще одну категорию, которая получит надбавку

В Украине пенсионеры, получившие в награду военные ордена или медали, смогут получить надбавку. Речь идет о 800 гривен ежемесячно. Об этом говорится в Законе Украины “О пенсиях за особые заслуги перед Украиной”.

Исходя из информации, указанной в вышеупомянутом законе, вышеупомянутая категория пенсионеров может получить надбавки в размере от 20 до 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, то есть в размере 418,6 до 837,2 гривны в месяц. В целом размер прибавки зависит от вида и количества наград как советских, так и современных.

В настоящее время прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2093 гривны. По этой сумме начисляют надбавку.

В 2023 году также право на доплату имеют право на несколько категорий граждан пенсионного возраста:

до 570 гривен ежемесячно получат лица пенсионного возраста, которым исполнилось 80 лет.

до 456 гривен получат украинские пенсионеры, которым от 75 до 80 лет;

на доплату в размере 300 гривен могут рассчитывать пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет.

Также прибавку в размере 523,25 гривны могут получить лица, у которых есть статус участника боевых действий (удостоверение УБД).

Также стоит отметить, что отдельные надбавки получат и военные пенсионеры, которые получили звание Героя Украины по вручению ордена “Золотая звезда”. А также те, кто после 2014 получил награду Богдана Хмельницкого трех степеней, “За мужество” трех степеней или княгини Ольги, тоже трех степеней.

Подобные надбавки — это тот минимальный шаг со стороны государства, целью которого является выявление уважения к престарелым, получившим стаж или военным, приложившим усилия для борьбы за будущее нашей страны. Надбавки начисляются автоматически, но если лицо не получает эти надбавки, хотя они и положены, то стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины, чтобы выяснить причины отказа в выплате.