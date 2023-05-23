Синоптики поділилися прогнозом погоди на найближчі місяці: літо буде з сюрпризами

До літа залишилися лічені дні, а відтак синоптики вже навперебій складають прогнози, яким ж буде це літо. Якщо раніше говорили, що спеки не варто очікувати, то зараз трохи коригують цю інформацію. Зокрема, кажуть, що в липні та серпні стовпчики термометрів можуть побити всі рекорди. Тобто літо буде не просто теплим, а пекельно гарячим. А от червень нічим аномальним не здивує. Мовляв, погода буде в межах норми, як для першого місяця літа. Для червня, прогноз вже складено і синоптики стверджують, що він є на 99% точним. Щодо липня і серпня, то намагаються не робити поспішних висновків, адже за такий проміжок часу все ще може змінитися.

Яким буде червень 2023 року?

Одразу кілька метеорологів та синоптиків зійшлися у своїх прогнозах. Вони кажуть, що місяць буде доволі контрастним. Будуть і періодичні грозові дощі, і спека і доволі прохолодні дні. Нормалізується погода вже у другій половині місяця і настане стабільно хороша літня погода. Якщо ж говорити по днях, то все виглядає наступним чином:

Початок червня, тобто перші його дні до 5-6 числа включно пройдуть з температурою максимум 23 градуси й подекуди з дощами (залежить від регіону). Далі до 12 червня буде волога і вітряна погода, доволі свіжа, як для середини місяця. Стовпчики термометра не підійматимуться вище 20 градусів. Після 12-го і до кінця місяця погода тішитиме тих, хто полюбляє тепло. Температура повітря підніметься до 27 градусів і це як мінімум. Буде стабільно сонячно, без вітру та дощу. У південних областях варто чекати всі +30. Останні 2-3 дні місяця можуть бути дощовими, з громом та блискавицею, причому на більшості території України.

Синоптики стверджують, що попри всі технології, вони не можуть скласти точний прогноз більш ніж на найближчий тиждень, тому поправки та оновлення цілком можливі.