Додадуть 800 гривень до пенсії: в ПФУ назвали ще одну категорію, яка отримає надбавку

В Україні пенсіонери, як отримали в нагороду військові ордени або медалі, зможуть отримати надбавку. Мова йде про 800 гривень що місячно. Про це говориться в Законі України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Виходячи із інформації, що вказана в вище згаданому законі, вище сказана категорія пенсіонерів може отримати надбавки у розмірі від 20 до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян, тобто в розмірі 418,6 до 837,2 гривні на місяць. Загалом розмір надбавки залежить від виду та кількості нагород як радянських, так і сучасних.

На цей час прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 2093 гривні. Відносно цієї суми нараховують надбавку.

У 2023 році також право на доплату мають право кілька категорій громадян пенсійного віку:

до 570 гривень щомісячно отримають особи пенсійного віку, яким виповнилося 80 років.

до 456 гривень отримають українські пенсіонери, яким від 75 до 80 років;

на доплату у розмірі 300 гривень можуть розраховувати пенсіонери у віці від 70 до 75 років.

Також надбавку у розмірі 523,25 гривні можуть отримати особи, у яких є статус учасника бойових дій (посвідчення УБД).

Також варто зазначити, зо окремі надбавки отримають і військові пенсіонери, які отримали звання Героя України з вручення ордену “Золота зірка”. А також ті, хто після 2014 року отримав нагороду Богдана Хмельницького трьох ступенів, “За мужність” трьох ступенів або княгині Ольги, теж трьох ступенів.

Подібні надбавки — це той мінімальний крок з боку держави, який має на меті виявлення поваги до людей похилого віку, які отримали стаж чи військових, які доклали зусилля для боротьби за майбутнє нашої країни. Надбавки нараховують автоматично, але якщо з якихось причин конкретна особа не отримала додаткові кошти, то можна звернутися до Пенсійного фонду, щоб уточнити цей момент.