В “Дии” появилась услуга, которая упростит жизнь миллионов украинцев

Приложение “Дия” постоянно совершенствуется, а количество опций в нем регулярно увеличивается. Время он времени разработчики анонсируют еще и еще новые услуги, которые безусловно полезны для населения и существенно упрощают жизнь. К примеру, сейчас в программе появится опция “Регистрация Недвижимости”. То есть каждый владеющий недвижимым имуществом может в несколько кликов подтвердить, что он является настоящим его владельцем. Однако воспользоваться этой услугой могут не все. Пока что это касается только жителей Закарпатской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черниговской областей и города Луцка.

Как зарегистрировать имущество?

Чтобы воспользоваться услугой, в первую очередь нужно установить на смартфоне приложение “Дия”. Далее следует авторизоваться одним из предложенных способов. Следующие шаги:

Нажать ряд следующих кнопок: “Услуги” – “Земля, строительство, недвижимость” – “Государственная регистрация прав на недвижимое имущество” – “Подать заявление”. Заполнить информацию, которую от вас потребует система и прикрепить скан-копии необходимых документов. Подписать сформированное заявление с помощью электронной подписи.

После этих манипуляций регистратор самостоятельно пришлет ваш запрос в Бюро технической инвентаризации, а впоследствии данные будут внесены в Государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Следить за статусом своей заявки вы можете на портале “Дия” в своем офисе. Если какая-либо из вышеуказанных опций у вас не работает, посмотрите, используете ли вы актуальную версию приложения и при необходимости обновите его.

В Дии снова появились штрафы и ряд других услуг

Среди того, что снова на полную работает в Дии это штрафы ПДД, и шеринг авто. Штрафы можно просматривать и сразу же оплачивать. Также, команда активно работает над тем, чтобы в “Дии” можно было растаможить авто.