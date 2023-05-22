В “Дії” з’явилася послуга, яка спростить життя мільйонів українців

Додаток “Дія” постійно вдосконалюється, а кількість опцій в ньому регулярно збільшується. Час він часу розробники анонсують ще і ще нові послуги, які є безумовно корисними для населення і суттєво спрощують життя. Наприклад, зараз в програмі з’явиться опція “Реєстрація Нерухомості”. Тобто кожен хто володіє нерухомим майном може у кілька кліків підтвердити, що він є справжнім його власником. Однак скористуватися цією послугою можуть не всі. Поки що це стосується лише мешканців Закарпатської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Луцьк.

Як зареєструвати майно?

Щоб скористуватися послугою в першу чергу потрібно встановити на смартфоні додаток “Дія”. Далі слід авторизуватися одним із запропонованих способів. Наступні кроки:

Натиснути ряд наступних кнопок: “Послуги” – “Земля, будівництво, нерухомість” – “Державна реєстрація прав на нерухоме майно” – “Подати заяву”. Заповнити інформацію, яку від вас вимагатиме система і прикріпити скан-копії необхідних документів. Підписати сформовану заяву за допомогою електронного підпису.

Після цих маніпуляцій реєстратора самостійно надішле ваш запит у Бюро технічної інвентаризації, а згодом дані будуть внесені у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Слідкувати за статусом власної заявки ви зможете на порталі “Дія” у власному кабінеті. Якщо, якась з вищевказаних опцій у вас не працює, перегляньте чи використовуєте ви актуальну версію додатку і за потреби оновіть його.

У “Дії” знову з’явилися штрафи та ряд інших послуг

Серед того, що знову на повну працює в “Дії” це штрафи ПДР, та шеринг авто. Штрафи можна переглядати і відразу ж оплачувати. Також, наразі команда активно працює над тим, щоб у “Дії” можна було розмитнювати авто.