Тарифы на электроэнергию существенно возрастут: в НКРЭКУ озвучили предыдущие цифры

Тарифы на электроэнергию в Украине могут поднять в два раза, то есть до 2,88 гривны за кВт-ч вместо текущих 1,44 гривны (при потреблении до 250 кВт в месяц). Увеличить тарифы могут уже в июне 2023 года, однако финальные цены все еще не утверждены.

Эту информацию озвучил глава профильной нацкомиссии (НКРЭКУ) Константин Ущаповский в эфире телемарафона “Единые новости”. По его словам, такое значительное повышение в тарифе связано с необходимостью проводить масштабные ремонтные работы энергетической инфраструктуры, которую значительно повредили российские атаки.

По предварительным подсчетам для восстановления поврежденных объектов и подготовки страны к осенне-зимнему сезону понадобится около 45-46 миллиардов гривен. Тариф 2,88 гривны за кВт формируется на основе именно расчетов, как получить нужную сумму.

Как изменят тарифы на электроэнергию – альтернативные решения

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус называл совсем другие цифры. Он утверждает, что сейчас рассматривается два варианта повышения тарифа, оба с градацией по объему потребленной электроэнергии.

2,4 гривны и 2,8 гривны за кВт (вместо 1,44 и 1,68 гривны за кВт при потреблении до 250 кВт в месяц и от 250 кВт в месяц).

до 2 гривен и 2,4 гривны за кВт соответственно.

Однако каким бы ни было финальное решение по повышению тарифов, наименее защищенные слои населения будут и дальше получать субсидии. Пособие по оплате коммуналки рассчитывается на основе цены на услугу, поэтому получатели субсидии будут получать достаточную сумму пособия для оплаты коммуналки.

В то же время, рыночная цена электроэнергии для населения составляет 5,5 гривны за киловатт. Текущий тариф покрывает лишь 28% затрат на производство электричества, его транспортировку и уплату налогов. В то же время наиболее вероятный сценарий — повышение стоимости электричества для населения до 2,88 гривны за киловатт.