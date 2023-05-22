Українці зможуть отримувати до 56 тисяч щомісячно: чітко названо категорії претендентів

56 000 щомісяця — це солідна сума для будь-якої родини. Саме стільки зможуть отримати деякі сім’ї, які евакуювалися до Польщі. І хоч Польща суттєво скоротила, а для багатьох й зовсім скасувала допомогу, та все ж винятки є. І ці винятки наразі працюють у місті Познань (Познанському повіті). Виплати фінансує Червоний Хрест, і оформити допомогу можуть всі хто прибув після 1 жовтня 2022 року. Детальніше про правила оформлення допомоги читайте далі у матеріалі.

Хто претендує на виплату?

Як зазначено вище, мова лише про тих осіб, які проживають на території Познанського повіту. Однак, гроші можуть отримати не всі без виключення. Буде пріоритетність і в пріоритет потрапляють наступні категорії:

Люди, які мають погані умови для проживання. Середній дохід на всю родину становить не більше 2450 злотих. В родині виховується як мінімум одна неповнолітня дитина, або проживає особа старше 60 років. На утриманні подавача заявки є особа з інвалідністю.

Розмір допомоги розраховують індивідуально, залежно від кількості осіб, які проживають у родині.

Максимальна виплата може становити 56 000 гривень (щомісяця). Суми варіюються від 1 420 злотих (для однієї особи) до 6 300 злотих для родини, де проживає п’ять і більше осіб.

Як оформити виплату?

Якщо ви підпадаєте під зазначені вимоги, то можете подати заявку наступним чином:

Підготувати особисті документи про кожного члена родини. Встановити собі на телефон чи планшет додаток IFRC. Зареєструватися у додатку, тобто створити власний обліковий запис і додати туди всіх членів родини на яких ви плануєте оформити допомогу. В додатку заповнити заяву і додати скани всіх фото і документів, які вимагатиме система.

Зазначимо, що заявки приймаються до 26 травня 2023 року.