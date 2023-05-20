Денежную помощь для некоторых ВПЛ будут отменять: детали данного решения

Практически с самого начала войны лица, имеющие статус внутренне перемещенных лиц, получают от страны ежемесячную финансовую помощь. Деньги выплачивают на каждого члена семьи из расчета: 2000 гривен на совершеннолетнего и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. В мае прошел год, когда люди начали на постоянной основе получать эти деньги. Еще несколько недель назад в Правительстве заявляли, что выплаты будут продолжаться, единственное, что, несмотря на инфляцию, они не вырастут. Сейчас эта риторика несколько меняется. Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что выплат на всех не хватит. Если на следующие несколько месяцев они еще заложены в бюджет, то к концу года ощущается существенный дефицит. В связи с этим, некоторым помощь будут отменять.

Деньги будут выплачивать не всем переселенцам

Сейчас работают над тем, чтобы разделять внутренне перемещенные лица на тех, кто больше и меньше нуждается в финансовой поддержке. К примеру, есть переселенцы, которые поселились в более безопасных регионах много месяцев назад. За это время многие успел найти работу и в принципе могут себя обеспечивать. Таким людям перестанут выплачивать деньги. Вместо этого будут финансировать те семьи, которые только освободились из оккупации. Как именно будет реализован этот механизм, и когда пока неизвестно. Нужно следить за обновлением этой информации на сайте Минсоцполитики.

Список областей, жители которых могут иметь статус ВПЛ, постоянно обновляется

Если вам перестали приходить выплаты, вероятно, ваша область больше не в перечне тех, жители которых могут оформить статус. К примеру, в первые месяцы войны такой статус имела Киевская область, которая частично была в оккупации. Затем, когда регион освободили и люди смогли вернуться домой, статус ВПЛ они потеряли. Не считаются переселенцами и те жители Киевской области, которые решили и дальше проживать в других регионах, из-за того, что у них, например, уничтожено жилье. Для данной категории действуют другие виды помощи, например, еВосстановление.