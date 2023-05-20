Про кредити можна забути? Борги за комуналку відтепер  впливатимуть на кредитну історію

Українцям, в яких є заборгованість за послуги житлово-комунального господарства, тепер буде значно складніше взяти кредит. Річ у тім, що інформацію про заборгованість буде отримувати бюро кредитних історій.

Про це повідомила компанія Yasno, яка входить до групи ДТЕК та обслуговує близько трьох з половиною мільйонів споживачів в Дніпропетровській, Київській та Донецькій областях. Компанія почне передавати інформацію про борги клієнтів до Українського бюро кредитних історій. Таким чином заборгованість за електроенергію відтепер потраплятиме в кредитну історію та може стати причиною для відмови в отриманні кредиту.

За словами представників компанії Yasno такий крок дозволить стимулювати споживачів до оплати комунальних послуг.

За словами генерального директора компанії Yasno, там чудово розуміють обставини в яких знаходиться більшість українців, які не платять за використану електроенергію та інші комунальні послуги. Але досить часто є ситуації, коли людина по кілька місяців, а то і років не сплачу комуналку або сплачує в неповному обсязі, але бере кредит на новий телефон. Мова йде саме про таку категорію клієнтів.

Тож тепер банки та фінансові компанії будуть знати про заборгованість клієнта та електроенергію та приймати рішення про надання чи ненадання кредиту виходячи із наявної інформації. Водночас дисципліновані клієнти отримають можливість формувати позитивну кредитну історію.

Також в Yasno додають, що станом на перше травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість за спожиту електроенергію на загальну суму понад 1,7 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України має намір покласти зобов’язання на постачальників комунальних послуг реструктуризувати борги споживачів.

Щодо впливу боргу по комуналці на кредитну історію, то ймовірно, Yasno не єдина компанія яка піде на такий крок, особливо, якщо це дасть результат і боржники почнуть активніше сплачувати за спожиті послуги.