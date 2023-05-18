В Украине снова вводят графики отключения электроэнергии: детали

Летний пик потребления электроэнергии в Украине в 2023 году предполагает большие риски, чем обычно. Причины – ремонт инфраструктуры, которые в определенные периоды будут совпадать с сезонным повышением потребления. Энергетики просят потребителей экономить электроэнергию, чтобы помочь сбалансировать систему. Только в этом случае можно будет избежать отключений.

В Укрэнерго дали советы украинцам, соблюдение которых поможет избежать отключений. Итак, энергетики советуют:

по возможности перенести использование мощных приборов с пиковых ранних и вечерних часов в ночь, когда потребление низкое;

стараться не включать одновременно несколько мощных приборов, например бойлер или стиральную машину;

не включать кондиционер в пиковые часы, а при использовании этого прибора ставить его на более высокие температуры, чем вы привыкли, даже один-два градуса имеют значение;

кипятить воду в электрочайнике или электроплите столько воды, сколько вам нужно, но если есть газовая плита, то лучше пользоваться ею.

Почему это важно

Пиковый период потребления электроэнергии приходится не только на зиму, но и на лето. Обычно в такой период увеличивают производство тепловых и гидроэлектростанций.

Однако именно во время летнего пика на электростанциях проводят традиционные ремонтные работы. Некоторые энергоблоки могут отключаться.

Этим летом объемы робот будут больше, ведь российские оккупанты всю зиму атаковали энергетическую инфраструктуру, поэтому повреждения получили тепловые и гидроэлектростанции.То есть в прошлые годы, когда атомные энергоблоки выходили на плановый ремонт, электричество производили ТЭС и ГЭС. Однако в этом году они сами нуждаются в ремонте. К тому же самая большая атомная электростанция — ЗАЭС находится на временно оккупированных территориях.

Специалисты настойчиво просят украинцев экономить электроэнергию в утренние и вечерние пики. Иначе придется мириться с почасовыми отключениями электроэнергии, как это было зимой. В то же время большинство облэнерго уже обнародовали графики отключений, несмотря на то, что сейчас их не применяют. О применении графиков будут предупреждать дополнительно.