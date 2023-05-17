Скарб в гаманці: як розпізнати цінні монети, які коштують понад 20 000 гривень

Колекціонери готові платити шалені гроші за унікальні монети, які можуть трапитися в будь-якому гаманці. Для прикладу, за унікальну монету з номіналом 1 гривня 1992 року карбування в Україні готові платити близько 20 тисяч гривень. Як стверджують нумізмати в обороті таких монет практично не залишилося, тож варто вже зараз перевірити вміст старих скарбничок, можливо там знайдеться справжній скарб.

На спеціалізованому ресурсі “Монети-ягідки” розповідається, як виглядає цінна одногривнева монета 1992 року. Серед колекціонерів мають попит два різновиди монет з “кодами” 1ААг та 1.1АА1.

1 гривня 1992 року карбування 1.1ААг, з гладким гуртом

Такі монети охоче купують на аукціонах, Діапазон ціни від десяти до двадцяти тисяч гривень. Головна особливість такої монети — її незавершеність. В цієї одногривневої монети відсутній напис на “ребрі”, гурт рівний, без характерної насічки.

1 гривня 1992 року 1.1АА1, три точки на гурті

Цей різновид монети також охоче купують за ціною до 20 тисяч гривень. Головні відмінні риси цієї монети також пов’язані з гуртом:

на “ребрі” може бути вказаний рік карбування, як 1992, так і 1994 або 1995;

на обох сторонах від дати знаходиться по три точки, це має приблизно такий вигляд “•••1992•••”.

Де продати гривневу монету 1992 року

В Україні рідкісні монети продають переважно на онлайн аукціонах типу “Віоліті” Crafta або спеціалізованих форумах. Якщо ж ви бажаєте стати власником такої рідкісної монети, то потрібно заздалегідь поспілкуватися зі спеціалістами, оскільки шахраї часто намагаються продати фальшивки під виглядом цієї рідкісної монети.

Колекціонери давно полюють на рідкісні монети та банкноти, тож варто звертати увагу на вміст гаманців та старих скарбничок, адже там можна знайти справжні скарби, які принесуть не одну сотню, а то і кілька тисяч гривень.