Ряд украинских банков выплатят украинцам солидную денежную помощь: как получить?

В Украине стартует программа “эВосстановление”, в рамках которой государство будет выплачивать деньги тем, у кого повреждено или уничтожено жилье в результате боевых действий. Деньги люди будут получать на специальные карты открытые в одном из банков, выступающих партнерами программы. Пока это следующие финучреждения: “А-Банк”, Monobank, ПриватБанк, ПУМБ и Sense Bank. Максимально подробную информацию о помощи можно получить на сайте https://erecovery.diia.gov.ua/. Мы в свою очередь расскажем, какова роль банков в этой ситуации, и клиенты какого из финучреждений выиграют больше всего.

Каждый банк пытается предложить наиболее выгодные условия

Первым об участии в программе заявил ПриватБанк, рассказав краткую инструкцию по открытию карты. Сейчас банков уже пять, не исключено, что будут присоединяться и другие. Каждый хочет, чтобы украинцы выбирали в данном случае их услуги. Вот какие привилегии предлагают те банки, которые уже являются партнерами:

ПриватБанк обещает возвращать кэшбек за покупки, в размере 15% от суммы, но не более 1500 гривен. Предварительно акция продлится три месяца. Монобанк обещает 5% кэшбека, но в течение одного месяца можно будет вывести всего 500 гривен. ПУМБ также предлагает кэшбек в размере 2%, а еще бонус в размере 500 гривен, который поступит одновременно с помощью государства. А-банк будет начислять клиентам 10% кэшбека на первые 5000 грн и 2% на все последующие расходы, но только при покупках в “Эпицентре”. Sense Bank предлагает 1% кэшбека на все покупки и позволяет вывести до 25 000 грн.

Какой банк выбрать каждый украинец должен решать самостоятельно.

Несколько слов о помощи

Заявление на компенсацию можно подать в Дии, а вот специальную карту можно получить в отделении банков или мобильных приложениях. Деньги можно тратить только безналично и только в магазинах, которые являются партнерами программы. Их список постоянно увеличивается. Преимущественно это большие строительные гипермаркеты, мебельные магазины, то есть те, где можно купить все для строительства и ремонта.