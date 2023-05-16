Приват, Ощад та Моно заблокують мільйони карток: хто в зоні ризику

В Україні набрав чинності закон про арешт рахунків за борги перед виконавчою службою. Всі гроші будуть заблоковані, залишать не більше двох мінімалок, і ті лише після звернення до виконавчої служби.

Від 6 травня наявність боргу призводить до арешту всіх рахунків. З арештованого рахунку дозволять використовувати суму 13 тисяч гривень на місяць. Причина — з 6 травня набрав чинності закон №3048-IX. За оцінками банкірів буде арештовано мінімум п’ять мільйонів карткових рахунків українців, найчастіше блокують рахунки неплатників аліментів та порушників правил дорожнього руху.

Закон про арешт рахунків через борги

На час воєнного стану Кабмін прийняв постанову про знання арешту з рахунків боржників на суму менш як сто тисяч гривень. Однак з 6 травня цю постанову скасували. Тепер рахунки боржників заблокують, але ті можуть отримати доступ до суми, що пере перевищує дві мінімальні заробітні плати, або 13 400 гривень. Юридичні особи можуть розпоряджатися сумою у розмірі п’ять мінімальних заробітних плат або 33 500 гривень. Але юрособи можуть витратити лише на виплати заробітної плати, податки та збори.

Що зміниться

Якщо сума боргу менш як сто тисяч гривень унеможливлювала повернення коштів кредитору, то нові правила змінюють ситуацію. арешту будуть підлягати всі рахунку, а далі боржник зможе розблокувати рахунок, але не більше ніж на встановлену законодавством суму.

Заблокують 5 мільйонів карток

Загалом рахунки боржників будуть заблоковані за виключенням двох мінімальних зарплат. За словами співзасновника monobank Олега Гороховського під санкції потрапить приблизно 436 тисяч клієнтів лише Монобанку.

Водночас новий закон може суттєво обмежити фінансові можливості боржників. Щоб отримати доступ до частини коштів, у розмірі дві мінімальні заробітні плати, боржник буде змушений відвідати державну виконавчу службу та отримати дозвіл для банку на проведення платежів.

Водночас є виключення — заборонено застосовувати нові жорсткі норми стосовно соціально вразливих верств населення.