Ряд українських банків виплатять українцям солідну грошову допомогу: як отримати?

В Україні стартує програма “єВідновлення” в рамках якої держава виплачуватиме гроші тим в кого пошкоджено або знищено житло внаслідок бойових дій. Гроші люди отримуватимуть на спеціальні картки відкриті в одному з банків, які виступають партнерами програми. Наразі це наступні фінустанови: “А-Банк”, Monobank, ПриватБанк, ПУМБ та Sense Bank. Максимально детальну інформацію про допомогу можна отримати на сайті https://erecovery.diia.gov.ua/. Ми своєю чергою розповімо, яка роль банків в цій ситуації, та клієнти якої фінустанови виграють найбільше.

Кожен банк намагається запропонувати найвигідніші умови

Першим про участь у програмі заявив ПриватБанк, розповівши коротку інструкцію по відкриттю картки. Наразі, банків вже п’ять, не виключено, що приєднуватимуться й інші. Кожен хоче, щоб українці обирали в даному випадку саме їх послуги. Ось, які привілеї пропонують ті банки, які вже є партнерами:

ПриватБанк обіцяє повертати кешбек за покупки, у розмірі 15% від суми, але не більше ніж 1500 гривень. Попередньо акція триватиме три місяці. Монобанк обіцяє 5% кешбеку, але протягом одного місяця можна буде вивести лише 500 гривень. ПУМБ також пропонує кешбек у розмірі 2%, а ще бонус у розмірі 500 гривень, який поступить одночасно з допомогою від держави. А-банк нараховуватиме клієнтам 10% кешбеку на перші 5000 грн та 2% на всі наступні витрати, але лише за умови покупок в “Епіцентрі”. Sense Bank пропонує 1% кешбеку на всі покупки та дає можливість вивести до 25 000 грн.

Який саме банк обрати кожен українець має вирішувати самостійно.

Кілька слів про допомогу

Заяву на компенсацію можна подати в “Дії”, а от спеціальну картку можна отримати у відділенні банків чи у мобільних додатках. Гроші можна витрачати лише безготівково і лише у тих магазинах, які є партнерами програми. Їх перелік постійно збільшується. Переважно це великі будівельні гіпермаркети, меблеві магазини, тобто ті де можна купити все для будівництва і ремонту.